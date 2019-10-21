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Maçın ardından

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması

KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklama yaptı.

Maçın ardından

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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