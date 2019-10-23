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Maçın ardından

42 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Thibaut Courtois'nın kendilerini yenilgiden kurtardığını söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Thibaut Courtois'nın kendilerini yenilgiden kurtardığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Zidane, Galatasaray'ın ilk dakikalarda gol pozisyonları ürettiğini belirterek, "Rakip çok ciddi 2 gol pozisyonuna girdi. Courtois iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik. 90 dakika bunun için uğraştık ama olmadı." diye konuştu.

Galatasaray müsabakası öncesinde koltuğunun tehlikede olduğunun söylenmesi üzerine Zidane, "Ben buradayım ve görevimin başındayım. Takımım da bugün çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Thibaut Courtois'nın Florin Andone'nin girdiği pozisyonlara izin vermediğini aktaran 47 yaşındaki teknik adam, "Courtois'nın ilk yarıda kurtardığı pozisyonlar vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlar bulduk ama farkı açamadık. Bu kolay değildi. Sonuçta çok ciddi bir rakibe karşı oynuyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

Zidane, maçta iyi oynamadıkları yönündeki eleştiri üzerine, "Size katılmıyorum. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Thibaut Courtois, Zinedine Zidane, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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