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Maçın ardından

49 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, dengede giden karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, "Beşiktaş güçlü başladı, isteyerek başladı ama sonra dengeledik. Penaltı penaltı olmayabilir. Maç gitti geldi ama kazandık. Çok mutluyuz." dedi.

Grupta iyi konumda olduklarına dikkati çeken Sa Pinto, "Ama her şey bitmedi. Avantajımızı kullanıp önümüzdeki üç maçtan iyi çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş, İstanbul, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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