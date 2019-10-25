TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 3-1 galip geldikleri Keçiörengücü maçına ilişkin, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Zor bir maç oynadıklarını dile getiren Özköylü, şöyle konuştu:

"Maçın zor olacağı maçtan önce oynadığımız rakibe baktığımız zaman çok net belli oluyordu. Çünkü oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmamış, sadece 3 gol yemiş, ligin en istikrarlı ve en tempolu oynayan takımına karşı oynadık. İlk yarıya çok iyi başladık. 30. dakika 2-0 öne geçtik. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık, önlerini kestik."

Oyuncularının çok büyük bir onur ve karakter mücadelesi ortaya koyduğunu dile getiren Özköylü, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu. Keçiörengücü takımını da kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takımı yenmiş olmak bizim için moral ve motivasyon kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Hamdi Yılmaz: "Boluspor'u tebrik ediyoruz"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise Bolu'ya, çok zorlanacaklarını bilerek geldiklerini vurguladı.

İki bireysel hatanın golle sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu durum ilk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım biraz demoralize oldu. İkinci yarı iyi başladık hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık. Bu risklerin sonucunda golü bulduk. Golden sonra da yine yakaladık. Eğer yakaladığını atamıyorsan netice kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle Boluspor'u tebrik ediyoruz."