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Maçın ardından

24 dakika önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Avcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ilk yarısında net fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Avcı, "Maçın ilk yarısında çok iyi futbol oynadık. Bir topumuz direkten döndü. Penaltıyı kaçırdık. Biz atamadık, onlar attı. Maçın tek yorumu bu olabilir. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldığını hatırlatarak, "Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Kazandığımız için mutluyum. İstanbulspor'da 3 sezon çalıştım. Bu kadrodaki oyuncularla çalıştım. Benim için zordu. Eski oyuncularıma karşı görev yapmak zordu. İstanbulspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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