TFF 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "6 puanlık maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız taraftara keyifli maç izlettiler. Zaman zaman hata yapsak da iyi şeylerin çoğunlukta olduğu bir karşılaşmaydı." dedi.

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir takımla oynadıklarını söyledi.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda top rakipteyken oynatmama, bizdeyken ise etkili oynama mantığıyla hareket ettiklerini aktaran Sözeri, "Zaman zaman çok iyi işler yaptık, rakibi oynatmadığımız zamanlar daha çok oldu. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm kötü oynadık." diye konuştu.

Erkan Sözeri, bazı oyuncuların fiziksel eksikleri ve sakatlıklar nedeniyle planlarının dışında oyuncu değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Güzel bir galibiyet oldu. Öncelikle galibiyetin keyfini çıkarmak gerekir. Oyuncular oyun disiplinine sadık kaldılar. 2-0 iken iyi gidiyordu. Rakibe çok pozisyon vermedik ama yediğimiz anlık gol paniğe kapılmamıza, strese girmemize neden oldu. 6 puanlık maç kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız taraftara keyifli maç izlettiler. Zaman zaman hata yapsak da iyi şeylerin çoğunlukta olduğu bir maçtı. Hatayspor gibi rakibe karşı alınan üç puan çok kıymetli. Hedefimize devam ediyoruz. Bu ligde küçümsenecek hiçbir takım yok. Biz dışarıdan puan ya da puanlar getirip içeride de kazanarak ortalama iki puan yaparak hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Oyuncuların büyük baskı altında olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Deplasmanda kazanamamaktan biz de çok dertleniyoruz ama bunu da çözeceğiz. Gönül ister ki hem içeride hem de dışarıda seri yapalım. Onun peşindeyiz ama bazı sorunlarımız var. Oyuncularımızın performanslarını artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz de artık deplasmanda galip gelmenin peşinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram Toysal: "Biz mücadelemizi yaptık, olmadı"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, maçın zor olacağını bildiklerini söyledi.

Yüksek rakımda sıkıntılı süreçten kurtulmak isteyen rakiplerine karşı oynadıklarını anlatan Toysal, "Özellikle bir haftadan beri Erzurumspor'un kenar toplardan etkili olacağını futbolculara anlattık. İlk yarı çok gereksiz iki toptan gol yedik. Daha sonra oyuna dengeyi getirdik." dedi.

Toysal, 2-0 olunca demoralize ve daha istekli olmaları gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Maçı 2-1'e getirdik ama bu yetmedi. Biraz daha istekli ve arzulu olmalıydık. Ne Erzurumspor ne de Hatayspor'un kesinlikle hakem tarafından kollanmasını gerektirecek ortada hiçbir durum yoktu. Maçın 6 dakika uzatılması bana göre çok azdı. Golden önceki pozisyonda, orta sahada bize yapılan faulu es geçip daha sonra üçüncü golü yiyip arkasından kırmızı kart görmemiz ciddi anlamda bizi zora soktu. Süper Lig hakemiyseniz bu tarz pozisyonlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü gol çok bedavadan oldu. Biz mücadelemizi yaptık, olmadı, kısmet değilmiş. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız."