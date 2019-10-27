Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İçimizde bazı arkadaşlar var, onların artık günü geldi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

"Zorunlu olmasa şuraya gelmek bile içimden gelmiyor." diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Maça iyi başladık, iyi pozisyonlar ürettik. İlk 15 dakika öne de geçebilirdik. Maçın geneline baktığımız zaman iyi oynayan, pozisyon üreten bir Gençlerbirliği var. Girdiği pozisyonları kaçıran bir takımımız var. Üzgünüm, konuşacak kelime bulamıyorum. Ben yine içeride oyuncularımı kutladım. Ama içimizde bazı arkadaşlar var, onların artık günü geldi diye düşünüyorum."

Kaplan, özellikle ikinci yarıda çok iyi performans ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Üretkenliğimiz de vardı ama bir türlü son vuruşlarda beceriksiz kaldık. Geçen hafta bunları gole çevirdik, bu hafta gole çeviremedik. Camiamızı, başkanımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Biz iyi bir takımız. Denizlispor maçını kaybetmememiz, kazanmamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu. ?

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Yukatel Denizlispor cephesi

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Eşik olarak gördüğümüz maçlardan biriydi. İlk devre yan topta Berat'a verdiğimiz pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu. Bunu da çok normal karşılıyorum. Çünkü 10 gündür takımla çalışıyorum. Biraz zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Burada sevindirici olan en önemli şeylerden biri oyuncularımdaki maçı bırakmama arzusu ve isteğinin çok ön plana çıkması. Hak ettiğimiz, kazanmayı çok arzu ettiğimiz bir müsabakayı 2-0 gibi çok net bir skorla kazandık. Lig maratonu devam ediyor. Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz. Bugün itibarıyla bakıldığı zaman resim bizim adımıza doğru."