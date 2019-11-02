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Maçın ardından

7 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 4 karşılaşmada tek gol yediklerini hatırlattı.

Karşılaşmada fırsatlar yakaladıklarını aktaran Avcı, "Değerli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş forması her zaman zirvede olacaktır. Zor bir süreç yaşadık. Tekrar yarışın içinde olabilmek, Beşiktaş formasının çok değerli olduğunun karşılığıdır." diye konuştu.

Abdullah Avcı, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftalarda yakaladıkları ivmenin, sonraki haftalarda kendilerine öz güven olarak döneceğine inandığını kaydetti.

Korkmaz: "Geçiş sürecini Rize maçını kazanarak atlatacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üç haftadır ligde bireysel hatalardan gol yiyip mağlup olduklarını dile getirdi.

Bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydeden Korkmaz, "Beşiktaş maçının ilk ve ikinci yarısı bambaşka bir oyun vardı. Bu reaksiyon beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Her maçı, Beşiktaş karşılaşmasının ikinci yarısındaki mücadelemiz gibi oynamamız gerekiyor. İstediğimizi oyun olarak aldık, sonuç olarak alamadık. Bu geçiş sürecini gelecek hafta Rize maçını kazanarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, mağlubiyetten dolayı Antalyaspor taraftarından özür diledi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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