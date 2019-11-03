TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, golsüz sona eren Giresunspor maçının genelinden memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Karşı tarafın da kazanma arzusu vardı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Maçın genelinde oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum." diye konuştu.

Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."

Hakan Kutlu: "Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu.

Oyun olarak iki takımı da tebrik eden Kutlu, "Bir penaltımız vardı. Verilmiş olsa 3 puanı alıp gidebilirdik. Bizim için sevindirici olan iyi oyunun yanında oyuncularımızın iyi mücadele etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakada yaklaşık 15 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Hakan Kutlu, "Bizim adımıza baktığımızda Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere bakınca daha da anlam kazanıyor." diyerek sözlerini tamamladı.