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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz.

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TFF 1. Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

İlk yarıda gol pozisyonları bulduklarını ancak bu fırsatları gole çeviremediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkmaktan ziyade, rakibin öne çıkmasını bekledik. Pas hatalarının fazla olması, rakibin oyun olarak üstün gözükmesini sağladı. Golden sonraki süreçte lehimize dönebilecek anlar vardı. 1-1'den sonra da reaksiyon vermek istedik ancak takımımız oyundan düştü. Kazanabilirdik. Artık bundan sonraki haftalara bakacağız. Lige oyun anlamında iyi başladık ama bunun puana yansıması gerçekleşmedi. İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz."

Avcı: "İki takım için de 1 puan kazançtır"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti.

İki takımın da belli bir sistemi ve oyun planı olduğunu kaydeden Avcı, "Onlar müsabakaya daha iyi başladılar. İkinci yarı sistemimizi değiştirdik ancak 1-0 geriye düştük. Daha sonra golü bulduk. Galip de gelebilirdik. İki takım için de 1 puan kazançtır." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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