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Maçın ardından

7 saat önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in 10. haftasında 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı ile çıkışa geçeceklerini ve takımın daha iyi bir konuma geleceğini söyledi.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in 10. haftasında 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı ile çıkışa geçeceklerini ve takımın daha iyi bir konuma geleceğini söyledi.

Elcuman, müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti.

"Her inişin bir çıkışı oluyor." diyen Elcuman, şunları kaydetti:

"Biz zaten dibi gördük. Bugün ortaya koyduğumuz mücadeleden, takımın inancından çok memnunum. Biz hem mantalite hem de fiziksel olarak çok hazırdık. O gün bugündü. Takımımız galibiyeti de hak etti. Hepsini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlar da güzel bir mücadele ortaya koydu. Bu, çıkışın başlangıcı. İnşallah bu takım çok daha ileriye gidecek. Çünkü çok iyi bir kumaşımız var. Sezon başından beri bir takım şansızlıklar yaşadık. Bu şansızlıklar sonucu bulunduğumuz konuma geldik."

Bir gazetecinin, "Samet Aybaba'nın, takımın yeterli ciddiyete sahip olmadığı yönündeki mektubu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Elcuman, "Samet Aybaba benim çok sevdiğim ve saydığım bir hocam. Futbolun duayenlerinden. Açıklamalarına saygı duyuyorum ama bugün gerekli cevabı sahada verdi çocuklar." ifadelerini kullandı.

Elcuman ayrıca, Aksaray'da kaza yapan Fenerbahçe taraftarlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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