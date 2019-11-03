Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili, "Bu şekilde devam edersek, bu şekilde oynarsak deplasmanlarda şampiyonluk yarışı içerisinde hepimiz yara alırız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, deplasmanda kaybettiklerini, istatistiklerin, rakamların, birçok şeyin rakam olarak önlerinde olduğunu fakat bugün skoru alamamanın bir gerçek olarak sadece önlerinde durduğunu belirtti.

Bugünkü mağlubiyetin tek sorumlusunun kendisi olduğunu dile getiren Yanal, şunları kaydetti:

"İstatistiklerin bizim lehimize olduğu bir yerde biz skoru çevirmeliyiz. Bu zamana kadar iki deplasman maçını kazandık. Bu şekilde devam edersek, bu şekilde oynarsak deplasmanlarda şampiyonluk yarışı içerisinde hepimiz yara alırız. Her ne olursa olsun sezon sonu olduğunda biz arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, taraftarlarımızın şüphesi olmasın. Bundan emin olsunlar ki biz ligi bitirdiğimizde arkamıza baktığımızda herkes de arkamızda yer almış olacak. Buradan da bu işin kurgusunu yapan arkadaşlara, özellikle yazarlara selam söylüyorum. Fenerbahçe'yi bir kurgu olarak gösterip Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun nasıl olacağını söyleyen arkadaşlara buradan da selam olsun. Bugün böyle güzel bir maçı tekrar izleyip kararlarını versinler."

"Daha iyisini yapabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

Bir basın mensubunun maçın hakeminin yönetimiyle ilgili sorusu üzerine Yanal, hakemleri eleştirmenin, onlarla ilgili yorum yapmanın kendisinin işi olmadığını söyledi.

Kendisinin sorumluluk alanının takımının oyunu ve performansı olduğunu aktaran Yanal, şöyle konuştu:

"Ben takımımın oyunundan, sonucundan, onun performansından sorumluyum. Takımımın bugün ortaya koyduğu performansı golle tamamlayıp, sonucu alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun daha iyisini yapabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız, camiamız şunu bilsin ki biz ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda bütün herkesi görebileceğimizi düşünüyorum. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim hakemlerle, onların yaptıklarıyla işimiz yok."