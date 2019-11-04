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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaşmayla ilgili, "Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık.

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TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaşmayla ilgili, "Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor'un daha kontrollü olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin kontra atak oynadığını vurgulayan Koşukavak, "İkinci yarı itibarıyla kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık." ifadelerini kullandı.

Göksu: "Güzel bir maç oynandı"

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, iki takım oyuncularını iyi mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Balıkesirspor ve Bursaspor'un iki dost takım olduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Güzel bir maç oynandı. İki takım da iyi mücadele etti. Çirkinlikler olmadı. Futbola özgü her şey vardı, gol yoktu. Futbolda her şey gol. Gol olmayınca maç berabere bitiyor. İki takım da galip gelmek için her şeyi yaptı. Biz sezona biraz zayıf başladık ama son üç gün transferlerle beraber iyi arkadaşlar geldi. Onların uyumuyla bu durumlara geldik. İnşallah bundan sonra bu futbolumuz, birlik ve beraberlikle devam eder ve biz yukarılarda kalırız. Bursaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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