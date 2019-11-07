UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Söyleyecek tek şey var. Yazık." dedi.

Real Madrid maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, "Açıkçası böyle bir şeyi beklemiyorduk. Sadece söyleyecek tek şey var. Yazık." ifadesini kullandı.

Oyuna 3-0 mağlubiyetle başladıklarını ve devreye 4-0 geride girdiklerini aktaran Terim,"Mücadele eden, beraber oynamayı isteyen ve bundan keyif alan bir takım istiyoruz ama bunu beceremedik. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için de üzgünüz." diye konuştu.

Terim, "Real Madrid'e yenilirsiniz ama böyle oynayarak değil. Bundan sonraki maçlarımız için bu oyuncularımıza fikren ve bedenen ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki bazı futbolcularla ilgili gerekli mesajları geçmiş basın toplantılarında verdiğini kaydeden Terim, "Eğer oyunda bir sıkıntı varsa ilk sorumlu benimdir. Ancak maalesef bazı yapmak istediklerimiz için beklemek zorundayız. Tarzımızı, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz ama geleceğine yatırım yapmalıyız." dedi.

Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Sorunları benim çözmem gerekiyor. Mücadele olmadığı için kızıyoruz, yenildiğimiz için değil. Sorunları çözemediğimiz için sorumlu benim. Çocuklarda kabahat yok. Real Madrid hakikaten muhteşemdi ama karşısında hiç direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Bunu da belirtmek lazım. Onları rahatlattık."