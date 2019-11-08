UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 yenilerek tur atlama şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, grupta zor bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Tabii daha önceki basın toplantısında ifade etmiştik, kendi içimizde birçok zorluğu yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığımız oyuncular dahil olmak üzere kullanma imkanı veremediğimiz oyuncuları dahil ettik. Maç kaybettik ama en azından geleceğe bakma adına bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktası içerisinde öz güven olarak kabul ettiğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

İlk gole kadar saha içinde doğru duruşu yapmaya çalışan bir takımın olduğunu aktaran Karaman, "Pozisyon bulduk, gol yapabilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansın yakınını gördük. Bireysel olarak zaman zaman hata yaptılar. Onlara kızmayacağız, saracağız, sarmalayacağız, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Uzun süre Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, devre arasında takıma takviye konusunu düşünüp düşünmediği yönünde bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Her profesyonel inisiyatif almalı. Profesyonel olarak değerlendirirseniz tabii ki düşünüyoruz. Biz, oyuncular dahil olmak üzere her türlü inisiyatif alınmalı. Kendi payımıza düşen alternatifleri belirleyeceğiz. Kulüpte profesyonel arkadaşlar belli çalışmalar yapıyor. Kulübü bütçesel yöneten insanlar, gelir gider dengesi yapıyor. Ancak profesyonel alem içerisinde geçen seneden beri çok zorluk çektik. Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı umut ediyorum."

Karşılaşmada bazı oyuncuların ilk kez forma giydiğini vurgulayan Karaman, "Hepsinin performansından memnunum. Onlar değerlilerimiz, böyle böyle oynayıp gelişecekler, bir de yaşa çok fazla takılmamak lazım. Yeteneklerimizi ne çok abartacağız ne de çok genç oynattık deyip mazeret bulacağız. Forma şansı verdik, iyi de mücadele ettiler. Onların performanslarından memnunum. Dışarıda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var, bizim en iyi yaptığımız şey mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. İnşallah sakatlarımız iyileşir ve devre arası takviye ile daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz." şeklinde görüş belirtti.