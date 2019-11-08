Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçta rakiplerini eksik kalmalarına rağmen hücumda az adamla tedirgin ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısından konuşan Kemal Özdeş, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçın garip halleri vardı. Maçın başında böyle bir baskıda, statta 1-0 geriye düşmek, sonra oyuna ortak olmak, Fenerbahçe'yi tedirgin etmek, 1-0'dan sonraki iyi durumumuzdu. Beraberliği de bulduk. En büyük problem, ikinci penaltının gol olmasıydı. Oyuncumuzun çok gereksiz itirazı ve aynı eylemden ikinci sarı kartı görmesi, 10 kişi bıraktı bizi. Maça çıkarken oyuncularıma ilk cümlem, 11 kişi tamamlamamızı istemiştim. Oyuncularım şimdi haklı oluğumu anladı."

İkinci yarı iyi savunma yaptıklarını aktaran Özdeş, "10 kişi olmamıza rağmen Fenerbahçe'yi 3 adamla da olsa tedirgin ettik. Beraberlikten kısa süre sonra tekrar geri düştük. Bu sezon kornerden ilk kez gol yedik. 10 kişi oynayıp ve zorunlu değişikliklerle yorulunca, son dakika üretkenlikten uzaklaştık." diye konuştu.

Hakem kararlarına da değinen Kemal Özdeş, " Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde ilk penaltı için VAR'a bile çağrılmaz hakem. İkincisi penaltıydı tabii. Futbolun içindeki herkes, futbolumuzu geliştirmeli. Herkes bunda pay sahibi olabilir. İlk 11 haftada Anadolu takımları çok ciddi çıkış yaptı. Yatırım yapmış İstanbul takımları var. Bu yarış daha kaliteli olabilir. Yaptığımız her şey, futbolumuzu geliştirmeli. Yoksa Avrupa'dan mutsuz dönüyoruz. Garip, sığ çekişmelerle haftanın performanslarını, hakemlerini değerlendirerek kendimizi oyalıyoruz, buna üzülüyoruz. Bugün statta en güzel şey taraftar atmosferiydi. 30 binin 28 bini mutsuz ayrıldı. Bir maç fazlasıyla liderler ama bizim onları futbolla mutlu etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Hakemin sonuca etki etmediğini kaydeden Özdeş, "Fenerbahçe bize karşı kazanabilir. Resmi durdurduğunuzda Ozan'a bir diz var ama düşer mi o müdahaleyle, sorgularsınız. Yusuf'a yapılanı da penaltı verseydi, ikisine verilmezdi derdim. Hatayı biz yaptık, hakemin etkisi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularıma 'Yıldızlarla kurulu bir takıma karşı, takımın yıldız olduğu bir Kasımpaşa oynayacak.' demiştim. Çok mutsuz değiliz ama elimiz boş dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı kart gören oyuncusu Karim Hafez için Özdeş, "Hakemin yerinde ben olsam birinci eylemden sonra oyuncuyu oyunda tutmak isterdim. Bırakın 11'e 11 oynayalım Fenerbahçe bizi farklı yensin, taraftarlar daha mutlu ayrılsın." ifadelerini kullandı.