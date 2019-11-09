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Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Üç puan almak isterdik.

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TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Üç puan almak isterdik. Rakibimiz 1 puan için gelmiş. Üçlü orta saha ile oynadılar ve bu da onların 1 puan almaya geldiklerini gösteriyor." dedi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Üç puan almak isterdik. Rakibimiz 1 puan için gelmiş. Üçlü orta saha ile oynadılar ve bu da onların 1 puan almaya geldiklerini gösteriyor. Belki bir kontrataktan gol bulup, kazanıp gitmek istiyorlardı. Üretkenlik konusunda biraz sıkıntımız oldu. Rakibimiz çok kapalı oynadı. Özellikle ikinci yarı daha istekliydik ve üstün oynadığımızı düşünüyorum. Çok net pozisyonlara giremedik. Rakibimizin de kapalı oynaması bunda bir etkendi. Saha zemini de etkili oldu ama bunlar bahane değil. Bugün daha iyisi olabilirdi. 1 puan aldık, iki puan verdik."

Sözeri, son haftalarda 3 önemli maça çıktıklarını, oyuncularda bugün fiziksel yorgunluk emareleri gördüğünü belirtti.

Milli maç arasının oyunculara iyi geleceğini dile getiren Sözeri, "Önümüzdeki Eskişehirspor maçına iyi hazırlanıp, içeride kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmenin yollarını arayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kısır bir maç oldu. Oyun anlamında üzerine koyduğumuz bir gerçek. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız." diye konuştu.

Altıparmak: "1 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, uzun bir aradan sonra tekrar Erzurum'da dostlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ligin en zor deplasmanlarından birine geldiklerini ve berabere kaldıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Biz rakibin ne yapacağını çok iyi biliyorduk. Müthiş bir taraftar kitlesi var. Mümkün olduğunca oyunu tutmaya çalıştık. Kontratakla gol pozisyonu üretmeyi amaçladık. Maçın büyük bölümünde istediğimiz şeyleri yaptık. Son bölümde de rakibi istediğimiz kıvama getirdik. Önemli gol pozisyonları yakaladık. Erzurumspor'da bugün çok mücadele etti. Beraberlik belki iki tarafın da istemediği bir sonuçtu. Deplasmanda aldığımız 1 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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