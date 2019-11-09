Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Karşılaşmaya 2-0, 3-0 önde başlayabilirdik. Gerçekten çok pozisyon bulduk. Atamadık, daha sonra duran toptan golü yedik. 2. yarı daha çok pozisyon bulduk ama atamadık. Rakibimiz 1-2 kez geldi ve golleri buldu. Oyuncularımız özverili oynadı. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, iki devrede de farklı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıda oyun olarak iyiydik. Öne de geçtik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı bir oyun sergiledi ve golü de buldu. Son dakikaya kadar savaşan bir takımız. Maçı kazandık, çok mutluyuz. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değil ama vasat oynarken kazanmak da güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Esenyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]