Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının uzun zaman unutulmayacak bir karakter ortaya koyduğunu söyledi.

Kartal, Çaykur Didi Stadı'ndaki maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca çok yüksek motivasyonla, enerjiyle maça hazırlandıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini ifade eden Kartal, "İlk yarı kazanmaya yakın oynadık. Golü de bularak 1-0 önde soyunma odasına gittik. İkinci yarıya da iyi başladık. Amacımız farkı açmaktı. Beklenmedik kırmızı kartla sistemi değiştirme şansımız olmadı. Mecburi oyuncu değişikliği ile maça 10 kişi devam ettik. Bugün oyuncularımız, giren çıkanı ile uzun zaman unutulmayacak bir karakter ortaya koydular. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Maçı bütün şehrin adeta yaşadığını vurgulayan Kartal, "Maçın her dakikasında bize inanan güvenen taraftarlarımızın oyuncularımızı motive etmesi, bütün Rize camiası ile maça inanması bizleri mutlu etti. Çok güzel bir galibiyet oldu ve hep beraber kazandık. Bunu oyuncularımızla birlikte herkese armağan ediyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökhan Akkan'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığını bildiren Kartal, Tarık Çetin'in kırmızı kart görmesinin ardından oyuna dahil ettiği kaleci Zafer Görgen'e ilişkin, "Zafer'e özel parantez açmak lazım. Isınmadan oyuna girdi. Kurtarışları ile takıma güven verdi. Üç puan aldık, bize moral ve güven verdi." şeklinde konuştu.

Korkmaz: "Rizespor bir duran toptan golü buldu ve bunu korudu"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyunda gol dışında istedikleri her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Çok önemli şanslar yakaladıklarını belirten Korkmaz, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rizespor bir duran toptan golü buldu ve bunu korudu. Özellikle kendi ceza sahası içerisinde iyi savaştı. Biz oyun içerisinde bütün riskleri aldık. Bazen futbolda top istemedikçe girmiyor. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.