Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, göreve yeni geldiklerini hatırlatarak, "Oyun anlayışını takıma yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerini destekleyen taraftarlara çok teşekkür etti. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini kaydeden Parlatan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyoruz, topa da hakimdik. İkinci devrede topun Malatyaspor'da olması bizi sıkıntıya soksa da defansif anlamda umutlu kılıyor. Oyun anlayışını takıma yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var. Pozisyon vermeden ilk devreyi bitirdikten karambolden sonra oluşan penaltıdan kalemizde golü gördük. Gökhan Töre'nin kaçırdığı pozisyonda şansımız da yaver gitti. Takımın mücadelesinden zaman zaman da oyun anlayışından memnunuz. Milli maç arasını iyi değerlendirip bunu çoğaltmak için çalışacağız."

Murat Şahin: "Oyunun durması tempomuzu etkiledi"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Murat Şahin ise değişik bir karşılaşmanın geride kaldığını söyledi. İki takımın da iyi bir oyun ortaya koyamadığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Golü yedikten sonra çok oyun durdu. Biz futbol oynamaya çalışan, her maça galibiyet için çıkan bir ekibiz. Müsabakada oyunun çok fazla durması tempomuzu etkiledi. İlk yarı hiç oyun oynanmadı, taraftarlar için çok güzel bir futbol sahaya çıkmadı, ikinci yarıda penaltıdan bulduğumuz golün ardından son dakikalarda Gökhan'la değerlendiremediğimiz pozisyon talihsizlikti. Galip gelebilecek pozisyonlar yakaladık ama berabere bitti. Milli maç arasında sakat oyuncularımız da aramıza katılacaktır. Aradan sonra Fenerbahçe maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."