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Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftar desteğinin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftar desteğinin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Göksu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında rakiplerinin daha etkili oynadığını dile getirdi.

Son 25 dakikada oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"O ara gol bulabilseydik, belki galibiyetle ayrılırdık. Futbol açısından iki takım da iyi mücadele etti. Demek ki böyle genç ekiplere karşı daha çok çalışmamız lazım. Milli maç arasında daha çok çalışıp, ilerleyen haftalarda puan ve puanlar alarak ilk altıda olmamız lazım ki öyle olacağını da düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteği devam ettiği müddetçe yukarılarda kalacağız."

Eroğlu: "Pozisyon vermeden maçı bitirdik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde istedikleri konumda olmadıklarını ve acil üç puana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Eroğlu, maça iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Takımın genç olması, yaş ortalamamızın düşük olması, zaman zaman o ivmeyi yakalamamızı zorlaştırıyor. Skor almakta zorlanıyoruz. Geride kalan maçların birçoğunda galibiyete yakın taraftık ama skor üretemediğin zaman da kazanamıyorsun." diye konuştu.

Çok güzel bir maç oynadıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten maçın sonuna kadar oyuna hakim olan, pas trafiğini iyi kuran takım bizdik. Topu ön bölgeye taşıdıktan sonra fırsatları sonuçlandıramadığımız için kazanamadık. Takım savunmasını da iyi yaptık. Özellikle iç sahada çok adamla gelen rakibe karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik, buradan üç puanla dönebilirdik. Milli takım arası bizim için çok önemli. Belki 3 puanı alamadık ama bu oyun bizi son 6 haftaya çok başarılı taşıyacaktır."

Balıkesirspor, Altınordu, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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