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Maçın ardından

6 saat önce

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 3-2 kaybettikleri Cesar Grup Ümraniyespor maçında 2 kere öne geçmelerine rağmen mağlup oldukları için üzüldüklerini söyledi.

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 3-2 kaybettikleri Cesar Grup Ümraniyespor maçında 2 kere öne geçmelerine rağmen mağlup oldukları için üzüldüklerini söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, "İki kere öne geçtiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzgünüz. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik, oyunu istediğimiz şekilde tuttuk ama acemice gol yedik. İkinci golü bulduktan sonda biraz daha dikkatli olabilseydik sahadan galibiyetle ayrılabilirdik ama olmadı. Oyuncularımız bana göre iyi mücadele etti." diye konuştu.

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise iki takımı da mücadelesinden dolayı kutlayarak, "Seyri güzel, gollü bir müsabaka izlettirdiğimizi düşünüyorum. Müsabakaya iyi başladık. Üç net pozisyonumuz varken duran toptan gol yedik ama hiç kırılmadık, kopmadık. Ümraniyespor'un felsefesine uygun olarak oynadık. 12. haftada maç fazlasıyla da olsa 8. kez liderliği yakalamanın mutluluğunu ve onurunu taşıyoruz. Elimizden geldiğince böyle devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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