TFF 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, maçta üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Ligde topa sahip olma ve pas yüzdesi en yüksek olan takıma karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Toysal, şöyle konuştu:

"Belki taraftar maçın sonucunun haricinde oyunsal anlamda keyif almamış olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum ama ortada bir gerçek var. Hatayspor şu an puan farkıyla lider, bunun keyfini çıkaracağız. Eksikliklerimiz varsa biz halledeceğiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde, hepsi profesyonel, karakterli oyuncular. Bundan sonraki süreç bu tarz maçlarda tepkiler olacaktır, gayet normal. Üç puan aldık, mutluyuz. Puan farkı olarak da ayrıca lider olduğumuz için ekstra mutluluğumuz devam edecek. Seviyemizi korumak için çalışmalara devam edeceğiz."

Tamer Avcı: "Pozisyonu çok az bir maç oldu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, oynanan maçın kendileri ve Hatayspor için çok önemli olduğunu belirtti.

Mücadelesi çok yüksek bir maç olduğunu vurgulayan Avcı, "Pozisyonu çok az bir maç oldu. Taktiksel olarak biz ve onlar karşılık veriyor. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Hatayspor'a da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.