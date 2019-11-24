Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, bugün aldıkları mağlubiyetin Kayserispor camiasına yakışmadığını, yönetim kurulu ile görüşüp bazı oyuncuların kadro dışı kalmasını talep edeceğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, 3 hafta önce göreve geldiğini ve çok sorunlu bir takımmış gibi görülse de büyük problemlerin olmadığını belirtti.

Sivasspor'un haklı bir galibiyet aldığını dile getiren Bülent Uygun, "Bugünkü mağlubiyet Kayserispor camiasına yakışmadı. Sivassporu da tebrik ediyorum. Güzel kadrosuyla, inançla, istekle, arzuyla sahada mücadele ettiler ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Biz ise 7 sakat ve bazı inanmayanlarla birlikte ancak bu kadar performans sergileyebildik. Mağlup olduk. Şapkayı önümüze koyup herkesle görüşeceğiz ve gereğini de yapacağız. Hak eden hak ettiğini alacak." diye konuştu.

Takım içinde duyarsız bir grup futbolcu topluluğu olduğunu ve onların bu tavırlarının karşılıksız kalmayacağını ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Kendi evinizde böyle bir sonuç alıyorsanız bazı radikal kararların alınması düşüncesindeyim. Ben buraya geleli 3 hafta oldu. Benden önce hiç galibiyet alamayan bir takımın içinde yaşadığı kaos, problemler, her türlü sıkıntıların baş gösterdiği bir ortam vardı. İşlerin düzeltilmesi için her türlü fedakarlığı yapsak da bazı arkadaşlarımızın Türkiye Futbol Federasyonuna zaten alacaklarına karşılık sözleşmelerinin feshedilmesi için başvurmuş olmaları, duyarsız davranmaları, bu şerefli, onurlu formayı giymeyi hak etmedikleri düşüncesindeyim. Bazılarının da performansları yetersiz olduğu için bu sıkıntıları yaşamış durumdayız. Hafta içi yönetim kuruluna bazı tekliflerde bulunacağım. Bazı oyuncuların kadro dışı kalmaları konusunu ileteceğim. Kayserispor formasını giymek isteyen, o formayla bu onurlu mücadeleyi vermek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Hep bir sorun varmış imajıyla hareket ediyoruz ama aslında çok fazla bir sorun yok. Ben daha önce daha sorunlu takımlarda bir mücadele içerisinde bulundum ve her seferinde de oradaki inanan futbolcularla bunu başardık."

Rıza Çalımbay: "Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, haftaya lider girdiklerini ve bunu devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kayserispor'a karşı iyi hazırlandıklarını belirten Çalımbay, "Her açıdan zor bir maçtı. Çünkü Kayserispor'un bulunduğu konum itibarıyla da zor bir karşılaşmaydı. Bundan 2 hafta önce Fenerbahçe'yi yenen bir takım. Onun için biz bu maça oynadığımız en zor maçlardan biri olarak baktık. Milli takım arasında en çok konuştuğumuz konu Kayserispor maçıydı." şeklinde konuştu.

Karşılaşma boyunca futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını ve sonucu da aldıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:



"Lider olduktan sonra havaya girdiler düşüncesini vermemek için maçın başından sonuna kadar ne olursa olsun oyundan kopmadan oynamamız gerekiyordu. Karşılaşmaya da öyle başladık. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Bunun da en büyük nedeni oyun disiplininden kimse kopmadı ve kopmalarına da izin vermedik. Maçın içinde çok pozisyon yakaladık. Belki şimdiye kadar oynadığımız maçlarda hiç bu kadar net pozisyonlar yakalayamamıştık. Oralarda hatalar yaptık. Daha önce işi bitirmemiz, gol yapmamız gerekiyordu. Sonra yediğimiz gol bize şok etkisi yaptı. İkinci yarı oyun disiplinimizi biraz daha arttırdık. İkinci golü bulduktan sonra Kayserispor üzerimize gelmeye başladı. Biz de net pozisyonlar yakaladık. Oyuncularımı kutluyorum. Hiçbiri oyun disiplininden kopmadı, gereksiz işler yapmadılar ve iyi bir galibiyet aldık. Şu an bulunduğumuz yer çok iyi ama bana göre ligin sonu önemli. Ligi iyi bitirmek gerekir. Çünkü kolay maç yok."