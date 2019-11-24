Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana takımda iyiye gidiş var. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik." ifadelerini kullandı.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Futbol olarak iyi duruma gelmek istiyoruz. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi ve istedi. Bu, bizi mutlu etti. Üç haftadan beri farklı oyuncuları sahaya sürmemize rağmen hepsi katkı sağladı. Beni en çok mutlu eden bu. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. 'Hedefler ulaşıldıkça uzaklaşır ve zorlaşır' diye bir söz var. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için yola çıktık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]