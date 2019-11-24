Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, öne geçtikten sonra 2. golü bulamamalarının yenilgiye sebep olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Özdeş, "Bugün bizim için fırsattı. 6 oyuncumuz, sakatlığı ve cezası nedeniyle oynamadı. Burada 4. sezonum. Kişilere bağlı değil plana sadık kalan bir oyun tarifi yapıyordum. Maça iyi başladık. Doğru yerleştik. Doğru tercihler yaptık. Oyun dengelendi. Daha sonra ise kopuk oynamaya başladık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda doğru oynayarak golü bulduklarını aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama o dakikadan sonra aynı oyunu sürdürmek değerliydi. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Dakikalar ilerledikçe daha fazla savunma yapmak durumunda kaldık. Gençlerbirliği erken hamleler yaptı. Savunma yapmak bizi yordu. Dönen toplar atak oldu. Yediğimiz ilk golden sonra çabuk toparlansak baskı yaratabilirdik. Bugünkü kaybı 2. golü atamamamıza bağlıyorum."

Kemal Özdeş, Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıdan önce Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın ceza sahasında yerde kalması ile ilgili bir pozisyonunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Koita'nın pozisyonunu seyretmedim. Ama akan oyunda pozisyona bakılabilirdi. Dördüncü hakem pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Daha önce Hajradinovic'e arkadan yapılan pozisyonda faul verilebilirdi. Dönüşünde sanırım penaltı oldu. Böyle verilmeyen penaltılar biliyorum. Standart oturtamadık. Ama mağlubiyeti buna bağlamıyorum. 90 dakikaya hazır olmak ve plan dışına çıkmamak gerekiyor. Bugünkü sorunumuz buydu."