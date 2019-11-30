Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı." dedi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor camiasına taraftarlarının yaşadığı kaza dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özellikle ilk yarının 15-20 dakikasında coşkulu, istekli ve pozisyona giren taraf olduklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Gol gelmedikçe, oyuncularımız da strese girdi. Bu maçlar böyle olacak. İkinci yarıda iyi oyunumuzu devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Bu tarz takımlara karşı golü erken bulsak daha rahat maç olacak ama gol geciktikçe sıkıntı oldu. Oyuncularımı tek tek kutluyorum. Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı. Takımım bugün gerçekten herkesi tatmin edecek, keyif verecek oyun oynadı."

Turan İnce: "Hakemlere karşı biraz daha muzdaribim"

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce de maça iyi başladıklarını belirtti.

Her iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve ortaya iyi futbol koyduklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Gol pozisyonunda yan hakem bayrağını kaldırdı, orta hakem işaret ederek 'bir şey yok' dedi. Ondan sonra yan hakemin bayrağı indirip orta sahaya koşması ortalığı biraz karıştırdı. Erzurumspor'un bu tip şeylere ihtiyacı yok. Erzurumspor iyi oyunculardan kurulu takım, seyircisi de var. Hakemlerimizin özellikle biraz daha Osmanlıspor'a karşı dikkatli düdük çalmalarını söylüyorum. Bize çok kolay düdük çalıyorlar. O yüzden hakemlere karşı biraz daha muzdaribim. Pozisyonun ofsayt olmadığını arkadaşlar söyledi. Her iki takımın da mücadelesi iyiydi. Buna söyleyecek bir lafım yok, kimsenin yok."

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]