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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce geri dönsün. Biz başarılı oluruz, başarısız oluruz ama futbolun adaleti olmadığı sürece futbol olmaz." dedi.

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Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce geri dönsün. Biz başarılı oluruz, başarısız oluruz ama futbolun adaleti olmadığı sürece futbol olmaz." dedi.

Yanal, maçtan sonra katıldığın basın toplantısında, bugün istatistik ve hataları konuşmayacağını, futbolun kurallarının olduğunu ve bunun doğrultusunda oynandığını söyledi.

Ligde 18 takımın kıyasıya bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hafta öncesinde aynı sorunu yaşayan bir takım Fenerbahçe olunca standart değişiyor. Adalet varsa, futbol var. Adalet yoksa futbol yok. Bunu nasıl oturtacağız, biz hiçbir zaman futbolun dışında bir şey konuşmadık, zaten her şeyin hesabını vereceğiz. Futbol oynayan bir takımız, 'futbol varsa biz varız' diye her zaman konuşuruz ve her zaman bu bayrağı açarız. Şu anda futbolun kurallarını uygulayan merciler, futbolun adaletini uygulayanlar çifte standart yapmayacak. Geçen hafta var, bu hafta yok, o zaman bir problem var. O zaman maçı tekrar oynatacaksınız. 3-1'e gidecek bir maç bir anda geriye dönüyor. Bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce geri dönsün. Biz başarılı oluruz, başarısız oluruz ama futbolun adaleti olmadığı sürece futbol olmaz. Futbolun adaleti çok ince bir çizgi, bu çizgiyi çok iyi tutturmamız gerekiyor, keyfi olmamak lazım."

Yanal, "Pardon... Siz pardon diyorsunuz biz diyemiyoruz, yok böyle bir adalet" diyerek, şöyle konuştu:

"Böyle adalet yok arkadaşlar, bu keyfilikten vazgeçmek gerekiyor. Bence biraz keyfi olduk. Biz futbolun içinde olanlarınız, futbolun güzelleşmesi için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Belimizi doğrultalım, artık olmuyor. Gol geliyor, gol iptal ediliyor. Bu biraz sulandırıldı, tuhaf bir görüntü olmaya başladı. Hem izleyiciler açısından, televizyonun başındakiler açısından, bu biraz irite etmeye başladı. Lütfen artık düzeltelim, paydaşlar kimse düzeltelim bu işi. Geçen hafta ile bu hafta arasında değerlendirmenizi yapın arkadaşlar. Bugünkü oyun tarihe geçer, çok da konuşulur, konuşulmaya da devam eder. Biraz konuşalım. Biz gereğini yapacağız. Biz Fenerbahçe'nin olması gerektiği yeri, çizgiyi yakalayacağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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