Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin kulüp başkan vekili Semih Özsoy, "Attığımız gol iptal edildi ama ya bu bize olsaydı ne olurdu. Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl izah edilecek." dedi.

Özsoy, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 2 puan kaybettikleri müsabakada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik etti. Yanlışlarının olduğunu kaydeden Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah gördüğümüz birkaç eksik ve yanlış da düzeltilir ancak bununla birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Türkiye şu an neyi konuşuyor olurdu. Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliği, federasyonun ne kadar Fenerbahçe'yi desteklediğini, bu algı operasyonlarının, yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz."

"Penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet tekrar edilmesi gerekiyordu" diyen Özsoy, şöyle devam etti:

"Attığımız gol iptal edildi ama ya bu bize olsaydı ne olurdu. Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl izah edilecek. Sırf bu da değil, sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim ikinci golümüzü 4 buçuk dakika gözden geçirip nasıl bulurum da ileri geri çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidiliyorsa Kayserispor maçında neden gidilmedi. Bunların tamamına baktığımızda 3-5 hafta önce hiç ortada bir şey yokken, 'Fenerbahçe kollanıyor, Nihat Özdemir federasyonu' algısıyla yapılmak istenen neymiş maalesef bedeline çok ağır ödeyerek gördük. İnsanların aklını başına toplaması lazım, çok geç olmadan bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Fenerbahçe bunlarla başa çıkacak güçtedir ama bir yola çıktığımızda dedik ki kötü şeylerden uzaklaşalım, birlikte düzeltelim. Rakiplerimiz düştüğümüzde isteğimiz çalınır diye kendi ayağı çime takılan futbolcuda bile 3 kişi el kaldırıyor."

Yaşadıkları puan kayıplarında hakemlerin çok etkisinin olmaya başladığını kaydeden Özsoy, "Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür, dediklerini yapar, bu söylediklerimiz gerekli merciler tarafından ciddiye alınmalıdır. Biz hiç asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. Her seferinde Nihat Başkan'a söylüyoruz ancak Federasyon Fenerbahçeli gibi bir algı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.