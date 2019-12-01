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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, daha az pozisyon vermeleri gerektiğini belirterek, "Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz.

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, daha az pozisyon vermeleri gerektiğini belirterek, "Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fenerbahçe maçına etkili başladıklarını, golü erken bulmalarına rağmen ilk yarının 1-1 eşitlikle tamamlandığını belirtti.

İkinci yarıda hücumda daha agresif bir yapıda olduklarını bildiren Palut, "Öne de geçtik ama yine bir anlık dikkatsizlik sonucu skor 2-2'ye geldi. Son 20 dakika gerçekten Fenerbahçe'yi çok dengesiz yakaladık, çok fazla oyuncu ile rakibimizin yarı sahasında bulunduk ama gol yollarındaki son hareketi istediğimiz gibi yapamamamız maçın berabere bitmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, takımın oyunundan ve maçın son anına kadar gösterdiği kazanma karakterinden oldukça umutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Defansif anlamda daha az pozisyon vermemiz gerekiyor, pas sayımızı çoğaltmamız gerekiyor bunların çalışmalarını yapacağız. Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Son olarak bugün çok güzel bir ambiyans oluşturan, takımımızla birlikte maçı oynayan taraftarımıza teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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