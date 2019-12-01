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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta geçen haftaya göre kötü performans gösterdiklerini söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta geçen haftaya göre kötü performans gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, iyi başladıkları maçta ilginç goller yediklerini ifade etti.

Hakemle alakalı şikayetlerini de dile getiren Taşyürek, şöyle konuştu:

"Şimdi ilk yarının sonu yaklaşırken herkesin kafasında oluşan soru işareti şu; artık bazı şehir takımları, şu takımlar, bu takımlar, camialar kollanıyor. Onlara haksız şeyler veriliyor. Böyle büyük bütçeli böyle değerli bir futbol kaynağı olan Türkiye Futbol Federasyonunun, devre arası VAR sistemini 1. Lig'e uygulayarak, hakemlerimizi, teknik ekibimizi, bütün hocaları ve futbolcuları rahatlatacağını düşünüyorum."

Mehmet Altıparmak: "Muhteşem mücadele ettik"

Oyuncularını tebrik eden Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise "Muhteşem mücadele ettik. Mücadeleyi hiç bırakmadılar. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 4 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Rakibin ilk atağı gol oldu. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. 2-1 öne geçtik. Bu arada çok kaçırdığımız gene yüzde yüz pozisyonlar var." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı ile alakalı düşüncelerini aktaran Altıparmak, "2. yarı kontratak oynamak istedik. Baştan iyi yaptık ama 2. yarı girdiğimiz pozisyonları kaçırmaya başladıktan sonra tekrar oyunu korumaya gittik. 2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Ahmet Taşyürek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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