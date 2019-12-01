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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bence bu ligin en iyi oynayan takımlarından biri Boluspor. Ne yaptığını bilerek oynuyor.

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TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bence bu ligin en iyi oynayan takımlarından biri Boluspor. Ne yaptığını bilerek oynuyor." dedi.

Özköylü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini ancak çok pozisyona girmelerine rağmen 4 ya da 5 golün kaçtığını belirtti.

Sahada futbolun bütün doğrularını ortaya koyan bir Boluspor olduğunu dile getiren Özköylü, bunun, hem bu hafta hem de kaybedilen Altınordu ve Bursaspor maçları için geçerli olduğunu söyledi.

Özköylü, puan kaybetmelerine rağmen takımın bir şeyler yaptığını belirterek, "Bence bu ligin en iyi oynayan takımlarından biri Boluspor. Ne yaptığını bilerek oynuyor." şeklinde konuştu.

Rakiplerinin hata yaptığını fakat bunu değerlendirme noktasında eksiklerinin olduğunu anlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Doğru futbolu oynuyoruz, sahada doğru işler yapıyoruz. Bu bir şekilde sonuca ulaşacak. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün. Mutlaka ulaşacak. Bunu isteyen bir oyuncu grubu var. Bunu isteyen bir teknik ekip var. Oyuncularımızın sahada yaptığı mücadele takdiri fazlasıyla hak ediyor."

Dilaver Mutlu: "İkinci yarıda oyunu dengeledik"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, hem Boluspor'un durumu hem de kendilerinin dışarıdaki mücadele gücü dolayısıyla zor ve iyi bir maç oynadıklarını anlattı.

Oyun anlamında Boluspor'un biraz daha iyi oynadığını aktaran Mutlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu dengeledik. Son dakikalarda iki tarafın da kaçırdığı goller oldu. Maç iki tarafa da gidebilirdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi berabere kaldık. Bir puan aldık. Dışarıda alınan bir puan bir puandır. En azından dışarıdaki yenilmezlik serimize devam ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Özköylü, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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