Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı, hatta 1-1'den sonra bile yapabileceğimiz gol pozisyonları vardı." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada yedikleri golün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Ünal Karaman, bu şekilde tecrübeli bir takıma karşı oynarken girilen pozisyonlarda ikinci golün atılamaması halinde bitiş düdüğü çalıncaya kadar her an tehlike yaşanabileceğini ifade ederek, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı, hatta 1-1'den sonra bile yapabileceğimiz gol pozisyonları vardı. Her şey bir kenara iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık, evet oyuncularım sağ olsunlar kendi değerlerinin çok üzerinde kendi güçlerinin çok üzerinde hep aşma gayreti içerisindeydi. Gören gözlere, anlayan gözlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Zaman zaman belli bir tecrübenin üzerinde bazı oyuncuların yorgunluk yaşayabildiğine işaret eden Karaman, kısmen maç içerisinde de 3-4 oyuncunun yorgunluğu olduğunu, Ekuban'ın iki depar sonrası zorlandığını gözlemlediklerini aktardı.

Karaman, tüm kadronun hazır olduğunda çok daha iyi bir duruma geleceklerini dile getirerek, "Daha alternatifleri olan bir Trabzonspor olacak, çok çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugün verdikleri mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, bir gazetecinin Trabzonspor'un şampiyonluk hedefine ne kadar yakın olduğuyla ilgili sorusuna, "Tabii ki oynadığım her müsabakada oyuncularımı kazanma adına hazırlarken ve şartlar ne olursa olsun geldiğimiz andan itibaren bu oyuncular en zor şartlarda bile pes etmeyip, mücadele edip sonuç almaya çalışırken kendimden başka birini aday göstermiş olmam oyuncularımın çalışmasına, tarzına, göstermiş olduğu özveriye ihanet olur." cevabını verdi.

Oyuncularının genciyle, tecrübelisiyle lig sonuna kadar Türk sporuna hizmet edeceğini ifade eden Karaman, "Bulunduğumuz yerin neresi olduğunu hep beraber bekleyip göreceğiz." dedi.

Karaman, başka bir gazetecinin Hosseini-Ekuban değişikliğine yönelik sorusunu, şöyle cevapladı:

"Teknik adam açısından bakıldığı anda 'kardeşim golü de atmışsın savunma tipli bir oyuncu daha oyunda kalsın' denilebilir. Bazen hücumcuyla da siz savunma yaparsınız, rakibin kolay gelmesinin önüne geçersiniz ki, Ekuban'ı almadan önceki dönem içerisinde de gereğinden fazla baskı yedik. Topu önde tutmamız gerekiyordu. Bu hamle bize birkaç tane gol pozisyonu oluşturdu, yapmış olduğumuz hamlenin de doğru bir hamle olduğu gerçeği ortaya çıktı."