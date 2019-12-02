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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Ümitliyiz, mücadele edeceğiz.

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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Ümitliyiz, mücadele edeceğiz." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, yenildikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı." diye konuştu.

Ümitli olduklarını vurgulayan Gözbaşı, "Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalar için umutlu olduklarını kaydeden Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş'ta bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz. Bu saatten sonra çok şey gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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