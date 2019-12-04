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Maçın ardından

7 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 3-0 yendikleri maçta oyuncularının iyi iş çıkarttığını söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 3-0 yendikleri maçta oyuncularının iyi iş çıkarttığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Tebrik ediyorum oyuncularımı. Önde baskı yaptık, erken goller bulduk. 3-0'lık skorla avantaj elde ettik. Oyuncularım iyi iş çıkarttı. Bu bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu." ifadelerini kullandı.

Tomas, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la sahalarında oynayacakları maça da değinerek, "Trabzon çok iyi bir takım. Bizde iyi analiz edeceğiz. Bize çok taraftar destek verecek. Evimizde 3 puan için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Zafer Turan: "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, rotasyonlu bir kadroyla Antalyaspor karşısında çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu platformda olmak güzel bir durum takımımız adına. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralaradan kurtulmak."

Antalyaspor, Eyüpspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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