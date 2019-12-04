Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Yenal Dinçakman, "Bizim için iyi bir maç oldu.

Maçın ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Yenal Dinçakman, "Bizim için iyi bir maç oldu." dedi.

Dinçakman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında maç içinde belli bölümlerde iyi oynadıklarını söyledi.

Oyuncularının disiplinden taviz vermeden mücadele ettiğini kaydeden Dinçakman, "Özellikle ilk yarıda üstün olduğumuz bazı bölümler vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Ligdeki Osmanlıspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman: "Avantaj elde ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor
Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! Fatih Terim: "Bugün konuşacak fazla şey yok" Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]