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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un teknik direktörü Bilgin Erdem, iyi savunmayla rakibi durdurduklarını ve kazandıklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un teknik direktörü Bilgin Erdem, iyi savunmayla rakibi durdurduklarını ve kazandıklarını söyledi.

Erdem, Kırklareli Atatürk Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

GMG Kırklarelispor'un galibiyeti hak ettiğini ifade eden Erdem, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"2011 yılından beri böyle büyük maçları oynayan bir takımız. Bugün de büyük bir maç oynadık. Karşımızdaki Süper Lig ekibine karşı bir karakter koyduk. Önemli fırsatlar geldi, skoru da arttırabilirdik. Futbolcularımı canıgönülden kutluyorum. Müthiş bir karakter koydular, mücadele ettiler, savaştılar, direndiler, koştular ve sonunda da müthiş bir galibiyet aldılar. Tabii ki kulvar iki ayaklı. Gaziantep'te maç var. Orada da gerekli karakteri koyup tur atlamak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu sene MKE Ankaragücü ile başladık, bugün de Gaziantep'i yendik. Demek ki bir şeyler tesadüf değil. Bu takımın gücü var. Artık dünyada küçük-büyük takım ayrımı yok herkes bir birine kafa tutabiliyor. Futbolun doğrularını yaptıktan sonra gerisi geliyor. Bugün de biz futbolun doğrularını yaptık. Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi. Mutluyuz devam edeceğiz."

Sumudica: "18 oyuncuyla 3 gün arayla maç oynamak zor"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğunu vurguladı.

Kırklarelispor maçının takımı için antrenman niteliğinde olduğunu ifade eden Sumudica, eksikler nedeniyle maçta istediği değişikliği yapamadığını söyledi.

Rövanş maçında Kırklarelispor'u 1-0 yenmeleri halinde üst tura yükselebileceklerini ifade eden Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. Eğer biz bu takımla elimizdeki oyuncularla devam edeceksek bir tur üste çıkmayı, tur atlamayı istemiyorum. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz." şeklinde konuştu.

Kırklarelispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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