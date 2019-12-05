Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi oynadığımız bölümlerde gol bulabilseydik sonuç bizim lehimize olabilirdi." dedi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını, ikinci devrede daha iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

Yaptıkları kritik hatalar sonucu kalelerinde goller gördüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sonuçta 5-3'lük bir skor ortaya çıktı. İyi oynadığımız bölümlerde gol bulabilseydik sonuç bizim lehimize olabilirdi, o anlamda hatalarımız vardı. Ligimiz de devam ediyor, Adanaspor'la karşılaşacağız. Hemen toparlanıp o maça hazırlanacağız."

Mehmet Özdilek: "Avantajlı dönüyoruz"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de iki ayaklı kupa karşılaşmasında bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Fazla süre almayan oyuncuları görme şansı bulduklarını belirten Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu yönde hazır olanlar var, yetersiz olanlar var. Takım arzusunun yüksek olması önemliydi. Çok geniş ve derin bir kadroya sahip değiliz, 3 gün sonra tekrar bir maça çıkacağız. Bugün oynayanların maça bakış açısı beni memnun etti. İlk ayağını kazandık, şimdi rövanşa bakacağız ama avantajlı dönüyoruz. Bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum."