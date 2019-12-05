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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Erzincan olarak 5. tura gelmekten mutlu olduk. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bölüm bölüm iyi oynadığımız bir müsabakaydı." diye konuştu.

Basit hatalar yaptıklarını dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Maçtan önce 'gücümüzün yettiği kadar mücadele edeceğiz' demiştim. Zaman zaman topa sahip olduğumuz bir müsabaka oldu. Basit hatalar yaptık. Oyun olarak memnunum. 'Vodafone'da Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum' dedim oyuncularıma da. Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum."

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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