Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin 2. golünü atan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin 2. golünü atan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti
Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 06:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]