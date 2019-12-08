Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Berabere biten bir maçtan sonra, hele hele böyle bir maçtan sonra 1 puan aldık diye bakmak farklı bir yaklaşım olur ki 2 puanı çok net bir şekilde kaybettiğimiz ortada." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda maçları yitirmelerinin grup olarak hareket etmeyi kaybetmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Oyuncularının daha çok bireysel oyuna yöneldiğini ve bunun da takımı zayıflattığını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yaşananların ardından bugün sahaya çıkarken en büyük beklentimiz, takımın davranış biçiminin nasıl olacağıydı. Bugün iç sahada olmamızın da etkisiyle grup davranışı olarak normal davranışımıza dönmüş gibi gözüküyorduk. İlk yarıda yüksek enerjiyle başladık ve çok fazla da fırsat yakaladık. Öne geçmek ve istediğimizi elde edebilmek için çok fazla fırsat yakaladık. Geçen haftaların aksine çok daha kuvvetli ve güçlü, ne yaptığını bilen ancak büyük bir tedirginlikle de oynayan bir takım olarak sahadaydık. Bu oyun için son derece cömert denecek fırsatları kaçırdık. İkinci yarıda ise biraz enerji düşmesi oldu. Mutlak kazanma ihtiyacımızın olduğu ve üzerimizdeki moralsiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olarak gözüken bir maçtı. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Berabere biten bir maçtan sonra, hele hele böyle bir maçtan sonra 1 puan aldık diye bakmak farklı bir yaklaşım olur ki 2 puanı çok net bir şekilde kaybettiğimiz ortada."

Bir basın mensubunun devre arası çalışmalarına başlayıp başlamadıklarıyla ilgili sorusuna Kocaman, "Devre arası Diagne aramızda olmayacak. Tabii ki devre arasının planlaması yapıldı. O güne kadar en az hasarla yolumuza devam etmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Sumudica: "Devre arasına kadar hedef 20 puan"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç hakkında konuşulacak çok fazla şeyin olmadığını, biraz şanslı olduklarını söyledi.

Oyuncularının gösterdiği performansın kendisini çok memnun ettiğini aktaran Sumudica, "Rakibin kaliteli oyuncuları vardı. Konyaspor'un ligin başından beri aldığı puan gerçekten sürpriz oldu. Çünkü daha fazlasını hak ediyorlar diye düşünüyorum. Puanımızı bugün 17 yaptık. Tabii bunun bir anlam ifade etmesini istiyorsak önümüzdeki Kayserispor karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gelecek hafta bizim için bir final niteliğinde. Buraya geldiğimde devre arasına 20 puanla gireceğime söz vermiştim. Bu hedefe çok yakınız şu an." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maç sonunda neden taraftarlarla polemiğe girdiğini sorması üzerine sinirlenen Sumudica, "Maç sonunda alkışladım. Onu neden görmüyorsunuz. Benim anneme, aileme küfür ettiler. Buna rağmen ben Türk hayranıyım ve Türkleri çok seviyorum. Burada birkaç terbiyesizin yaptığı hareketten dolayı bir millete küsmüyorum. Lütfen benim açımdan da görün yapılanları. Teşekkürler." diyerek salonu terk etti.