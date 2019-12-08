TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 3-2 yenilen Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Mağlup olduk ama yenilmedik, Bursaspor şampiyon olacak." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna konsantrasyon eksikliğiyle başladıklarını söyledi.

Rakibin kontra atağından erken bir gol yediklerini belirten Koşukavak, şunları kaydetti:

"İlk yarı pozisyonlarımız var. Devre arasına 2-1 girsek farklı olabilirdi. İkinci yarı başlar başlamaz bireysel hata sonucu şok bir gol oldu. 3-0'dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik, Bursaspor şampiyon olacak."

Koşukavak, takım oyuncularının çok fazla hata yaptığını vurgulayarak, "Hiçbir oyuncu hata yapmak istemez. Oyuncularımız çok üzgündü, kolay bir şey değil. Kolay bir psikoloji değil ancak son 20 dakika takımın gösterdiği reaksiyon beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da her iki takımın oyuncularını mücadeleden dolayı kutladı.

Kutlu, hafta içinde yaptıkları antrenmanlarla maça iyi hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kontratak üzerine çalışmıştık bunda da başarılı olduk. Bursaspor önemli bir camia. Burada galip gelmek Giresunspor adına çok önemli. 1 yılı aşkın süredir Giresunspor deplasmanda kazanamıyordu. 3-0'a kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyunun son bölümünde zorlandık ama kazanmasını bildik."