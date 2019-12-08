Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı uzatmada 3-2 yendikleri maçtan önemli dersler çıkardıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, merkezde kaybettikleri topların kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Kenar organizasyonlarından 3 gol geldi. Olumlu olumsuz çıkarılacak derslerin olacağı bir maç oldu." dedi.

Kasımpaşa'da büyük takım refleksi olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması oyuncuların zihninde rahatlık yaratmış olabilir. Oyun içinde bazı hamleler yaptık. Umut katkı sağladı, teşekkür ederiz. Lens uzun zamandır belki gol ve asist katkısı sağlamıyordu, bunu yaptı. Bu tip maçları kazanmak önemli. 6'da 6 yaptık. Son 8 maçta 6 galibiyet öz güvenimizi artıracak ve iyi hazırlanmamızı sağlayacak." diye konuştu.

"Güzel bir ivme oldu"

Avcı, şampiyonluk iddialarıyla ilgili olarak ise "Olumsuz giderken de söylemiştim, Beşiktaş'ın ruhu her zaman şampiyonluğa oynar. Daha önümüzde bir sürü maç var. Yarışın içine sonradan dahil olduk. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Büyük takımda bu tip goller ve deplasmanda alınan galibiyetler daha farklı duygu yaşatıyor ve ivme kazandırıyor. İlk yarıda kalan 3 maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Ligde 16'ncı sıradan ikinciliğe geldik güzel bir ivme oldu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transfer konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Daha önce de Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu söylüyordum. Burası Beşiktaş, büyük kulüp. Benim için öncelikle olan kulübümdür. Yönetim nasıl yol haritası çizecekse biz en iyisini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

Kasımpaşa'ya attıkları gollerin çalıştıkları kanat organizasyonlarından geldiğini hatırlatan Avcı, "Son golümüz bizim için olumlu anlamda bir ders. Savunmadaki geçişleri sezon başında titizlikle çalışan bir takımız. Kasımpaşa da kazanabilirdi. Savunma anlamında daha dengeli ve hızlı olmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.