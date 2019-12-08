Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını belirtti.

Maçın başında birkaç pozisyonları olduğunu ifade eden Tütüneker, şunları söyledi:

"Aslında erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra ilk yarı topa sahip olamadık açıkçası. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı. Erzurum ekibi futbol, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi diye düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra belki final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini aktardı.

Adana Demirspor'un bekledikleri gibi çok istekli, coşkulu ve mücadeleci oynadığını dile getiren Sözeri, "Duran toptan golü buldular ve kazandılar. Ben de oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten eğer mağlubiyet olacaksa ileriye umut veren oyunla olsun. İkinci yarı girdiğimiz çok pozisyon var. Bugün maalesef top bizi sevmedi. Biz bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iyi şeyler yapacağız, hedefe gideceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sözeri, bu sezon ligin oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 05:16:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]