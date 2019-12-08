TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını belirtti.

Maçın başında birkaç pozisyonları olduğunu ifade eden Tütüneker, şunları söyledi:

"Aslında erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra ilk yarı topa sahip olamadık açıkçası. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı. Erzurum ekibi futbol, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi diye düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra belki final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini aktardı.

Adana Demirspor'un bekledikleri gibi çok istekli, coşkulu ve mücadeleci oynadığını dile getiren Sözeri, "Duran toptan golü buldular ve kazandılar. Ben de oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten eğer mağlubiyet olacaksa ileriye umut veren oyunla olsun. İkinci yarı girdiğimiz çok pozisyon var. Bugün maalesef top bizi sevmedi. Biz bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iyi şeyler yapacağız, hedefe gideceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sözeri, bu sezon ligin oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.