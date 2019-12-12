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Maçın ardından

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi şekilde veda etmek istediğini ancak bazen acı vedalarla karşılaşılabildiğini söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi şekilde veda etmek istediğini ancak bazen acı vedalarla karşılaşılabildiğini söyledi.

Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gönül isterdi ki daha iyi veda olsun, ama bazen acı vedalarla karşılaşabiliyorsunuz. Ümit ederim böyle vedanın arkasında ligde çok güzel bir hikaye yazarız. Geçen sene yazdığımız gibi bu sene bu sene yazmamış için bir neden yok." dedi.

Önlerinde 3 lig ve bir kupa maçı olduğunu belirten Terim, "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Paris Saint-Germain ve Real Madrid bizden ayrı bir seviyedeler. Bunu kabul etmemiz lazım. Mükemmel takımlar. Tebrik ediyorum onları." ifadelerini kullandı.

Terim, direnen, mücadele eden ve yüreğini ortaya koyan bir takım çıkarmaya umut ettiğini anlattı.

Bundan sonraki kararların daha radikal olması gerektiğini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırlısıyla ligi iyi şekilde bitirelim, geçen seneki gibi puan farkı olmalı. Yapabiliriz, niye yapmayalım. Biz hep yaptık ve yine yaparız. Suçlama, bahane gösterme gibi bir durumum yok. Bir hata varsa benimdir. Ben yanlış yapmışımdır. Öyle kabul etmek lazım. Futbolcuların hiçbir günahı yok, çıkıp oynadılar. Kapasitemiz bu. Rakip takım daha iyiydi."

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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