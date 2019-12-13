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Maçın ardından

2 gün önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose, kendileri için çok üzücü bir maç olduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose, kendileri için çok üzücü bir maç olduğunu söyledi.

Borussia Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rose, "Çok üzücü bir maçtı. Soyunma odasında da üzüntü var ama yarından itibaren yeni hedeflere odaklanacağız. Eski performansımızı geri getirmeye çalışacağız." dedi.

Kötü bir futbol ortaya koymadıklarını belirten Alman teknik adam, "Maça iyi başladık, baskılı oynadık ama ilk yarının sonunda beraberlik golünü yememiz üzücüydü. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ama futbol bu, son dakikada kalemizde golü gördük. Son dakikaya kadar maçı elimizde tuttuk. Başakşehir bazen pozisyona girdi ama maçı hep kontrolümüzde tuttuk. Hedefimizi başaramadık, Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyorduk. Ama tekrar ayağa kalkacağız. Başakşehir hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.

Ellerinde tek hedef olarak Bundesliga'nın kaldığını aktaran Rose, geniş kadrosuyla bu kulvarda başarılı olacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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