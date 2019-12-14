Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "İlk devre iki net pozisyon var. Rakip ise iki kere geldi. Sadece hızlı hücumlarda arkaya atılan toplarla golü buldular. İkinci golleri karambolden geldi." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki oyunlarına övgüde bulunan Kartal, "İkinci yarı belkide bu sezonun en iyi maçını çıkardık. Erken gol bulabilsek, maçı çevirebilirdik ama olmadı. Bu tür maçlarda 6-7 pozisyona girip atamıyorsak, kendimizi eleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepkilerinde haklı olduğunun altını çizen Kartal, şunları söyledi:

"Taraftar takımın kazanmasını ister. Ben de bunu bekliyor ve istiyorum. Maç oynanırken, penaltı atarken, oyuna oyuncu girerken takımın desteklenmesini beklerim. Buraya hocalar gelir, gider. Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Önümüzde iki maç var. Alabileceğimiz kadar puan elde edip, toparlanmaya çalışacağız."

Havutçu: "Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.

Önemli bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Havutçu, "Çaykur Rizespor son üç maçını içeride kazanmıştı. Kendi evinde iyi oynuyordu. Maç analizimiz istediğimiz gibi iyi gitti. Belki birkaç pozisyon verdik ama istediğimiz golü bulduktan sonra oyun istediğimiz şekilde gelişti. Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır. Hedefimiz, kalan iki maçı kazanıp, devre arasına maksimum puan ile girmek." şeklinde konuştu.