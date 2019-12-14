Maçın ardından - Son Dakika
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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Topa daha fazla sahip olduk. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Oyun, planladığımız şekilde gelişti. Gol attıktan sonra skoru korumak için sistem değişikliğine gittik. İhtiyacımız olan 3 puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Demirbakan: "Bir anlık gafletimiz pahalıya mal oldu"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Çoşkun Demirbakan, İstanbulspor karşısında iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

"Bir anlık gafletimiz bize pahalıya mal oldu." ifadesini kullanan Demirbakan, "Hata yaptık, rakip de bunu gole çevirdi. Maçta üstün olduğumuz bölümler daha çoktu. Oyun insiyatifi de bizdeydi. İnşallah sonraki maçlarda aynı hatayı yapmayız. Fazla puan kaybına tahammülümüz yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Teknik ve taktik olarak iyiyiz. Oyuncular, bugüne kadar zor şartlarda özveriyle çalıştılar. Futbolcularıma da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demirbakan, takımdan ayrılan ve ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili bir soru üzerine, "Hepsinin kaybı bizim için zafiyet doğurur ama vazgeçmek yok. Sonuna kadar ligde kalmaya çalışacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. En az 10 galibiyet alacak gücümüz var. Jesse Sekidika, Türkiye'nin gündeminde. Bizim ve onun için hayırlısı olsun. Hedefimiz kümede kalmak. Taraftarımız ve camiamıza inanıyoruz. Onlar bizim itici gücümüz." yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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