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Maçın ardından

6 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta son anda puan elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta son anda puan elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mert, ligde son dönemdeki maçlarını kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugün mutluyuz. Her şey kötü gidiyordu ama bugün 10 kişiyle 1 puan alabilmek gerçekten büyük mutluluk. Ankaragücü, ligin transfer yapamayan tek takımı. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Bu, kulübümüz için inşallah başlangıç olur." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun takım harcama limitini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasıyla ilgili soru üzerine Mert, "Transfer tahtasını açamadığımız için transfer yapamadık. Bizim orada limitimiz var. Bunun rekabeti nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bizim gibi açamayan takımlar var. Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar diye düşünüyorum. Kulüpler Birliğinde bir toplantı yapılacak. Bu zaten çıktı artık. İnşallah bizim gibi takımlara da yardımcı olacak bir formül bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun "Bazı kulüplerin kollandığını düşünüyor munusuz?" şeklindeki sorusu üzerine Fatih Mert, "Olabilir. Bana öyle gibi geliyor. Çünkü alınmış bir kararın revize edilmesi sanki birilerine yardımcı olmak için yapılmış gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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