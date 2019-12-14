Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, 6 haftadır yenildiklerini hatırlatarak, "Puan aldığımız için mutluyuz. Uzun bir aradır puan alamıyorduk. Gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu." dedi.

Maçın ilk yarısında kontra ataklarla pozisyon bulduklarını aktaran Kaplan, "İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilseydik farklı bir maç olurdu. 2-0'dan sonra iyi bir dönüş yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz ve isteğimiz arttı. Uzun bir aradan sonra aldığımız 1 puanla üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Hakemleri, Galatasaraylı futbolcuları, Fatih hocamı ve kendi oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç oldu. Maçın hakkı beraberlik gibi gözüktü. 10 kişi ile 2 gol bulup 1 puan almak bizi mutlu etti. Camiamıza ve taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Tüm oyuncularında kazanma isteği olduğunu aktaran Mustafa Kaplan, "Bir yerde bir dönüş yapmamız lazımdı. 6 maçtır kazanamıyorduk. Oyuncularım da iyi motive olmuştu. Buraya gelirken Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanmayı düşündük. Tüm oyuncularda istek ve arzu vardı. Bu da skora yansıdı. 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz ve motivasyonumuz arttı. Bu da bize puan getirdi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Son Dakika Haberleri
04:20 Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor
02:10 Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika Spor
01:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool'un rakibi Monterrey oldu - Son Dakika Spor
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 06:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]